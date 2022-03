F1, Testes do Bahrein: Charles Leclerc continua a ser o mais rápido | AutoSport

A segunda hora de testes no Circuito Internacional do Bahrein decorreu sem problemas. Os pilotos foram acumulando mais voltas. Temos visto alguns pilotos com problemas na travagem e Sebastian Vettel parece ser o piloto que mais borracha tem queimado nesta segunda hora. No topo da tabela mantém-se Charles Leclerc, seguido de Lewis Hamilton e Sergio Pérez, ambos muito longe do registo do monegasco que tem estado no topo da tabela desde a primeira hora, tendo melhorado o seu registo nesta segunda hora. A Haas, como esperado, ainda não foi para a pista e só o deverá fazer durante a tarde, no entanto Kevin Magnussen já esteve na garagem da equipa a fazer o assento. A equipa que menos voltas fez, para já, é a McLaren, com Lando Norris no lugar do indisposto Daniel Ricciardo.

Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3 – 23 voltas Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3 – 27 voltas Perez, Red Bull, 1m36.581s, C2 prototype – 30 voltas Vettel, Aston Martin, 1m36.637s, C2 – 19 voltas Norris, McLaren, 1m37.580s, C4 – 8 voltas Albon, Williams, 1m.37.794s, C2 prototype – 21 voltas Ocon, Alpine, 1m37.852s, C2 prototype – 11 voltas Zhou, Alfa Romeo, 1m38.675s, C3 – 29 voltas Gasly, AlphaTauri, 1m40.366s, C4 – 19 voltas