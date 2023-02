F1 testes do Bahrein: Carlos Sainz termina manhã com o tempo mais rápido | AutoSport

O segmento da manhã do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein ocorreu com tranquilidade para a maioria das equipas, exceção (com problemas mais visíveis) para a Mercedes. Toto Wolff admitiu problemas de configuração, mas a equipa teve também de resolver os danos sofridos no fundo do W14, depois de ter sido visto partes da fibra de carbono a sair do carro pilotado por Lewis Hamilton. Apesar de ter perdido tempo em pista, o piloto britânico completou 72 voltas ao circuito de Sakhir.

Ao contrário da Mercedes, a Ferrari terminou a manhã com Carlos Sainz no topo da tabela de tempos, com a sua volta mais rápido em 1:32.486s e com 70 voltas, depois de Kevin Magnussen ter começado o dia com o melhor registo. No entanto, logo após a passagem da primeira hora do segmento da manhã, Sainz passou a liderar a tabela de tempos, tendo ainda melhorado o seu registo pouco depois.

Yuki Tsunoda foi o piloto com mais quilómetros acumulados, tendo parado pela primeira vez na box apenas ao fim de 68 voltas e quase 3 horas de sessão. Depois disso, o japonês ainda continuou o bom trabalho e completou 86 voltas no total. O foco da AlphaTauri passou por acumular quilómetros e dados, importantes para perceber o que pode fazer o AT04.

Logan Sargeant foi o segundo piloto mais rápido da sessão matinal do segundo dia de testes, mas muitas equipas estão a esconder muito bem o jogo. O piloto da Williams realizou as suas melhores voltas com os pneus mais macios da Pirelli e com uma carga de combustível baixa, algo que Sergio Pérez no RB19 pouco experimentou, por exemplo. Zhou Guanyu no Alfa Romeo e Fernando Alonso, que voltará a estar aos comandos do AMR23 todo o dia, também mostraram um bom ritmo e carros rápidos.

A Aston Martin confirmou que Alonso será o piloto aos comandos do AMR23 durante todo o dia, prometendo para mais tarde o anúncio da escolha do piloto para o dia de amanhã, com a presença no primeiro Grande Prémio do ano de Lance Stroll ainda ameaçada. Veremos como estão em termos de fiabilidade, principalmente o carro da Aston Martin, que ontem teve algumas situações menos boas.

Carlos Sainz, Ferrari, 1:32.486s – 70 voltas Logan Sargeant, Williams, 1:32.666s – 73 voltas Fernando Alonso, Aston Martin, 1:32.969s – 64 voltas Zhou Guanyu, Alfa Romeo, 1:33.170s – 43 voltas Kevin Magnussen, Haas, 1:33.442s – 67 voltas Esteban Ocon, Alpine, 1:33.490s – 49 voltas Sergio Pérez, Red Bull, 1:33.751s – 76 voltas Lewis Hamilton, Mercedes, 1:33.954s – 72 voltas Lando Norris, McLaren, 1:35.522s – 65 voltas Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 1:37.687s – 85 voltas