F1, Testes do Bahrein: Bandeiras vermelhas, Aston Martin parada

Com uma hora de testes cumprida na sessão da tarde, as bandeiras foram mostradas, com a Aston Martin novamente a provocar a interrupção dos trabalhos, para desagrado de Fernando Alonso e de todoa a equipa.

Depois de Norris ter voltado a marcar o ritmo com um 1m33.453s em C4 na parte final da manhã, Verstappen regressou à pista já com temperaturas a descer e assinou um 1m33.444s, suficiente para regressar ao topo da folha de tempos por 0,009s.

Do lado da Ferrari, Lewis Hamilton foi o primeiro a deixar as boxes quando a sessão vespertina ficou verde, aproveitando cada minuto para recuperar quilometragem no SF‑26, depois de se terem destacado pela inovadora asa traseira.​

The innovation never stops in F1 Contrast and compare @ScuderiaFerrari's different rear wing systems 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/kd6HRINJFA — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

À imagem do que aconteceu ontem, a Aston Martin, que já vinha em clara desvantagem de quilometragem neste segundo teste, teve novo contratempo quando Fernando Alonso ficou parado em pista, forçando bandeiras amarelas e a interrupção da sua sequência de voltas. O pesadelo na Aston continua.