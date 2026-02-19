F1, Testes do Bahrein: Bandeiras vermelhas, Aston Martin parada
Com uma hora de testes cumprida na sessão da tarde, as bandeiras foram mostradas, com a Aston Martin novamente a provocar a interrupção dos trabalhos, para desagrado de Fernando Alonso e de todoa a equipa.
Depois de Norris ter voltado a marcar o ritmo com um 1m33.453s em C4 na parte final da manhã, Verstappen regressou à pista já com temperaturas a descer e assinou um 1m33.444s, suficiente para regressar ao topo da folha de tempos por 0,009s.
Do lado da Ferrari, Lewis Hamilton foi o primeiro a deixar as boxes quando a sessão vespertina ficou verde, aproveitando cada minuto para recuperar quilometragem no SF‑26, depois de se terem destacado pela inovadora asa traseira.
The innovation never stops in F1
Contrast and compare @ScuderiaFerrari's different rear wing systems 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/kd6HRINJFA
— Formula 1 (@F1) February 19, 2026
À imagem do que aconteceu ontem, a Aston Martin, que já vinha em clara desvantagem de quilometragem neste segundo teste, teve novo contratempo quando Fernando Alonso ficou parado em pista, forçando bandeiras amarelas e a interrupção da sua sequência de voltas. O pesadelo na Aston continua.
Kolejna awaria Astona Martina, Alonso zatrzymał się na torze.
Wyglądało to bardzo dziwnie, jakby na początku stracił wspomaganie, potem moc, a potem nagle obroty wzrosły mu do maksimum.
Koszmar Astona na testach trwa w najlepsze.#F1PL #F1Testing #F1 #ElevenF1 #KontraMoto https://t.co/lWjyuFiNCj pic.twitter.com/4p7belYaj1
— Jan Olczak (@JanOlczakF1) February 19, 2026
Pity
19 Fevereiro, 2026 at 14:24
Quer-se dizer, quando se esperava o efeito Newey, assistimos ao efeito Honda+Alonso 😀😀😀😀