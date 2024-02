F1, Testes do Bahrein: Aston Martin não está tão forte quanto há 1 ano… | AutoSport

A sessão de testes de pré-temporada do ano passado foi uma delícia para a Aston Martin, e deixou toda a gente de boca abertas face ao que se estava a passar em pista, com os carros verdes a surgirem como um rival surpreendente para a líder da classe, a Red Bull. Passou um ano, e as coisas foram bem diferentes, pois nestes três dias de testes a equipa esteve bastante bem mais discreta. No entanto, o chefe de equipa, Mike Krack considera que “deram um passo em frente durante o inverno”, acrescentando que obtiveram “ganhos e desempenho em áreas-chave”.

A série longa de voltas, quase uma simulação de corrida do segundo dia não foi muito impressionante.

No entanto, os esforços de Fernando Alonso com o pneu C1 – o mais duro dos compostos da gama da Pirelli – na sexta-feira sugeriram que estão muito bem posicionados entre os “melhores do resto” quando se trata de ritmo de corrida. Estão a cerca de quatro décimos de segundo por volta da Red Bull, de acordo com os números que a equipa de dados da Fórmula 1 analisou na sexta-feira, colocando-os em quarto lugar.

Por isso, embora as coisas não estejam aparentemente tão promissoras como no ano passado, a equipa continua firmemente na luta e não muito longe da posição em que estavam há um ano.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino