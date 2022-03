F1, Testes do Bahrein: As novas cores do capacete de Sebastian Vettel | AutoSport

Sebastian Vettel tem sido dos pilotos que mais tem falado sobre o conflito que decorre na Ucrânia, tendo sido um dos grandes impulsionadores da foto que aconteceu ontem, com uma mensagem de paz. O piloto alemão mudou o esquema de cores do seu capacete com a bandeira ucraniana em destaque:

Imagine all the people * living life in peace 🕊☮️#RacingUnited 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 N🌼War pic.twitter.com/qDBpCJaiOr — Jens Munser Designs (@JMD_helmets) March 10, 2022