F1, Testes do Bahrein: Alfa Romeo com problemas | AutoSport

A Williams e a Alfa Romeo tiveram mais trabalho já perto do final da sessão. Quando Logan Sargeant parou na box, o monolugar manteve a luz verde no ‘roll hoop’ ligada, parecendo tratar-se de um treino aos procedimentos da equipa para quando a luz fica vermelha apesar do carro estar desligado, sinal que o sistema elétrico continua ativo.

Na mesma altura, Zhou Guanyu saia do pitlane mas ficou parado antes de sair para a pista, obrigando os mecânicos a resgatarem o carro para a box. Parecia ter tido um problema de embraiagem quando treinava o arranque.

O piloto chinês detém o tempo mais rápido do dia até agora.

Strange happenings at Alfa Romeo and Williams as we near the ending of Day 2 of testing 🤔👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/ypEVJ9J3rT — Formula 1 (@F1) February 24, 2023