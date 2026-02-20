F1, testes do Bahrein/3º dia: Ferrari lidera a meio da manhã, Aston Martin com problemas graves

A última jornada de preparação para a temporada de 2026 arrancou sob sol intenso em Sakhir, com as equipas a procurarem as respostas finais antes da ronda de abertura. O monegasco Charles Leclerc, ao volante do Ferrari SF-26, estabeleceu a marca de referência da manhã com o tempo de 1:33.689s, acumulando 43 voltas e demonstrando que a Scuderia possui uma base sólida e competitiva para o início do campeonato.

Resposta da Mercedes e solidez da McLaren

O desempenho de Andrea Kimi Antonelli durante a manhã foi bom. O jovem italiano da Mercedes fixou-se na segunda posição, a menos de três décimos de Leclerc. A prestação de Antonelli, focada tanto em voltas lançadas como em stints longos com pneus médios, sugere uma adaptação rápida ao W17.

Logo atrás, Oscar Piastri confirmou o bom momento da McLaren. Apesar de um bloqueio vistoso na travagem para a primeira curva, o piloto australiano garantiu o terceiro melhor tempo, reforçando a ideia de que a equipa de Woking se mantém no grupo da frente.

Equilíbrio no pelotão intermédio

A luta pela liderança do pelotão médio revelou-se intensa. Esteban Ocon colocou o Haas num provisório quarto lugar, testando inclusive pneus intermédios em pista seca para avaliar o comportamento aerodinâmico do monolugar. Isack Hadjar, no Red Bull, e Pierre Gasly, pela Alpine, mostraram ritmos consistentes, embora o francês da Red Bull tenha demonstrado alguma frustração após uma saída de pista.

Destaque ainda para Arvid Lindblad, o único estreante da grelha, que revelou segurança ao serviço da Racing Bulls, completando 34 voltas sem erros e fixando-se no sexto posto da tabela de tempos.

Crise na Aston Martin e atrasos na Cadillac

O drama da manhã viveu-se nas boxes da Aston Martin. Após Fernando Alonso ter sido travado por problemas de bateria no dia anterior, a Honda confirmou hoje a falta de componentes para a unidade de potência. Esta escassez limitou severamente o programa da equipa, deixando Lance Stroll sem qualquer volta registada até ao meio do dia, isolado no fundo da tabela.

Dificuldades semelhantes, embora menos críticas, foram sentidas na Cadillac. Sergio Pérez tardou em entrar em pista e, quando o fez, focou-se apenas na recolha de dados aerodinâmicos com grelhas de sensores (rakes), terminando a manhã com apenas quatro voltas completadas e o tempo mais lento da sessão.

Tempos a meio da manhã

1- Charles Leclerc, Ferrari, 1:33.689, 43 voltas

2- Kimi Antonelli, Mercedes, 1:33.916, 43 voltas

3- Oscar Piastri, McLaren, 1:34.352, 29 voltas

4- Esteban Ocon, Haas, 1:34.494, 22 voltas

5- Isack Hadjar, Red Bull, 1:34.511, 25 voltas

6- Arvid Lindblad, Racing Bulls, 1:35.238, 34 voltas

7- Carlos Sainz, Williams, 1:35.252, 30 voltas

8- Pierre Gasly, Alpine, 1:35.692, 30 voltas

9- Nico Hulkenberg, Audi, 1:37.086, 31 voltas

10- Sergio Perez, Cadillac, 1:44.636, 4 voltas

11- Lance Stroll, Aston Martin, no time set, 0 voltas

FOTO Pirelli