F1, Testes do Bahrein/2º dia: sessão interrompida, só recomeça à tarde | AutoSport

Tal como sucedeu em Las Vegas, um monolugar da Ferrari voltou a passar por cima de um dreno de água que estava colocado junto a um corretor da pista e depois de Charles Leclerc ter soltado ou mesmo partido o dreno, logo de seguida passou Lewis Hamilton e acabou com o resto, levando à interrupção da sessão. Desde aí os Comissários e os responsáveis pelo circuito têm estado a trabalhar para resolver a questão que não deve ser fácil. De início julgava-se serem detritos na pista a causa da interrupção, mas foi um pedaço da tampa do dreno que se soltou, com o Controlo de Corrida a confirmar que a sessão não será retomada até que seja reparada aquela zona da pista. Nas repetições vê-se que foi Charles Leclerc a passar por cima da tampa do dreno, deslocando-a. A equipa levou o carro para as boxes e está a analisar quaisquer danos que possam ter sido causados. Lewis Hamilton também parece ter passado por cima de alguns dos destroços.

Tudo se passou na entrada da Curva 11. As imagens da F1TV mostraram Lewis Hamilton e Charles Leclerc a levantar detritos do lancil do lado de fora da entrada, e uma bandeira vermelha foi acionada pouco depois.

Martelagem e soldadura é o que se passa neste momento naquela zona, logicamente, como parte das reparações. As equipas gastam milhões e uma simples tampa de dreno, faz parar tudo…

Já se sabe, a sessão não será retomada, foi cancelada mais cedo. A FIA optou por antecipar o almoço para agora, enquanto continua a reparar a pista.

A sessão da tarde será agora mais longa, mas isso não ajudará as equipas que normalmente utilizam a hora de almoço para trocar os lugares.

Tempos à hora da interrupção:

1- Charles Leclerc (Ferrari) 1m31,750s, pneu C3, 36 voltas

2- Oscar Piastri (McLaren) +0,578s, C3, 35 voltas

3- Logan Sargeant (Williams) +0,828s, C4, 30 voltas

4- Sergio Perez (Red Bull) +1,129s, C3, 20 voltas

5- Fernando Alonso (Aston Martin) +1,303s, C3, 31 voltas

6- Lewis Hamilton (Mercedes) +1,475s, C3, 39 voltas

7- Zhou Guanyu (Stake) +1,965s, C3, 38 voltas

8- Pierre Gasly (Alpine) +2,054s, C3, 33 voltas

9- Nico Hulkenberg (Haas) +5,759s, C3, 31 voltas

10- Yuki Tsunoda (RB) +6,324s, C2, 40 voltas

Pneus: C1 mais duro, C2 duro, C3 médio, C4 macio, C5 super-macio