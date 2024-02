F1, Testes do Bahrein/2º dia/13h00: Carlos Sainz passa para a frente | AutoSport

As coisas já mudaram no topo da tabela, embora se mantenha a Ferrari como a equipa mais rápida da sessão. Carlos Sainz, que utilizou o composto C4 mais macio, registou o melhor crono do dia até aqui, 1m30,686s e está agora na frente de Lando Norris, McLaren que está já a 0.936s apesar de só ter completado 21 voltas até aqui. Charles Leclerc (Ferrari) caiu para terceiro, a 1.064, seguindo-se Lance Stroll (Aston Martin) e a fechar o top 5, Valtteri Bottas (Kick Sauber). Carlos Sainz conseguiu o seu registo pouco antes das 13h00 locais, numa altura em que Sergio Pérez (Red Bull) teve problemas técnicos no seu monolugar.

