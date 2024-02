F1, Testes do Bahrein/2º dia/12h00: Ferrari na frente, Hamilton ‘salta’ para segundo | AutoSport

A Ferrari e Charles Leclerc mantêm-se na frente depois de terminada a primeira hora da sessão da tarde, mas a grande novidade é o facto de Lewis Hamilton (Mercedes) ter passado para a segunda posição com 1m32.273s com pneus C3, e atingido as 56 voltas, menos duas que Sergio Pérez (Red Bull).

Lance Stroll colocou o seu Aston Martin na quinta posição com 1m32.598s, isto apenas com 10 voltas feitas, o que é bem interessante. Na lista estão agora 16 pilotos e potencialmente os tempos vão continuar a cair durante as quatro próximas horas.

A Red Bull confirmou que Perez vai permanecer no carro o dia inteiro de hoje, para evitar perder mais tempo de pista. Isso deixará os dois pilotos com um dia inteiro de testes. A Ferrari ainda está planeando uma troca mas Leclerc não saiu para a pista na parte da tarde. Williams e Mercedes planearam ter apenas um piloto no carro no dia de hoje.

Depois do tempo que se perdeu de manhã com o problema na sarjeta, a contagem de voltas ainda não é tão alta como no dia de ontem.

Tempos às 12h00

1-Leclerc, Ferrari, 1m31.750s, C3 – 54 voltas

2-Hamilton, Mercedes, 1m32.273s, C3 – 56 voltas

3-Piastri, McLaren, 1m32.328s, C3 – 35 voltas

4-Sargento, Williams, 1m32.578s, C4 – 46 voltas

5-Stroll, Aston Martin, 1m32.598s, C3 – 10 voltas

6-Perez, Red Bull, 1m32.879s, C3 – 58 voltas

7-Alonso, Aston Martin – 1m33.053s, C3 – 31 voltas

8-Zhou, Sauber, 1m33.715s, C3 – 38 voltas

9-Gasly, Alpine, 1m33.804s, C3 – 33 voltas

10-Ricciardo, RB, 1m35.410s, C3 – 17 voltas

11-Bottas, Sauber, 1m35,47s, C3 – 22 voltas

12-Magnussen, Haas, 1m36.611s, C3 – 17 voltas

13-Ocon, Alpine, 1m37.103s, C1 – 22 voltas

14-Norris, McLaren, 1m37.154s, C3 – 8 voltas

15-Hulkenberg, Haas, 1m37.509s, C3 – 31 voltas

16-Tsunoda, RB, 1m38.074s, C3 – 40 voltas