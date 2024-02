F1, Testes do Bahrein/1º dia: Max Verstappen mais rápido perto do fim da 2ª hora | AutoSport

O primeiro dia de testes de pré-época decorre entre hoje e sexta-feira no Circuito Internacional do Bahrein, todas as equipas vão rodar com um carro nesta sessão matinal, Max Verstappen está a conduzir hoje pela Red Bull, George Russell pela Mercedes. As restantes equipas dividem as suas sessões e trocam os seus pilotos para a sessão da tarde.

Max Verstappen e o novo Red Bull não têm parecido muito consistentes em pista, mas a verdade é que registou a melhor volta até aqui com quase duas horas de testes. O neerlandês é claramente o mais rápido no setor intermédio da pista e bateu o melhor tempo de Fernando Alonso, até aqui ficando 0,320s à frente do piloto da Aston Martin, poucos minutos depois do espanhol ter chegado ao topo da tabela de tempos.

10h00: Max Verstappen na frente

Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) é o mais rápido em pista ao cabo das duas primeiras horas de testes no Bahrein. Como se sabe, o primeiro dia de testes de pré-época decorre entre hoje e sexta-feira no Circuito Internacional do Bahrein, todas as equipas estão a rodar com um carro nesta sessão matinal, com o neerlandês a surgir na frente perto do final da segunda hora, com um registo de 1m33.065 depois de ser também o piloto que mais votlas realizou, 37. Perto também do final da segunda hora, Charles Leclerc (Ferrari SF-24) colocou-se na segunda posição a 0.182s, mas com apenas 23 voltas realizadas, com Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes), anterior líder, antes de Verstappen a ser terceiro a 0.320, depois de 32 voltas realizadas. Seguem-se Valtteri Bottas (Kick Sauber C44/Ferrari) a 1.366 ( 26 voltas), quinto Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda) a 1.422s (36 voltas), Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) a 1.522 (26 voltas), Kevin Magnussen (Haas VF-24/Ferrari) a 2.627 (32 voltas), Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) a 2.694, com apenas 17 voltas com algum problema que o manteve muito tempo nas boxes. Segue-se George Russell (Mercedes F1 W15) a 3.477 (19 voltas) e no fim da tabela, em 10º Esteban Ocon (Alpine A524/Renault) a 3.498 (23 voltas).

Tabela de tempos após 2 horas

1 Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) 1:33.065 37 voltas

2 Charles Leclerc (Ferrari SF-24) +0.182 23

3 Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) +0.320 32

4 Valtteri Bottas (Kick Sauber C44/Ferrari) +1.366 26

5 Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda) +1.422 36

6 Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) +1.522 26

7 Kevin Magnussen (Haas VF-24/Ferrari) +2.627 32

8 Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) +2.694 17

9 George Russell (Mercedes F1 W15) +3.477 19

10 Esteban Ocon (Alpine A524/Renault) +3.498 23

Pneus: C1 mais duro, C2 duro, C3 médio, C4 macio, C5 mais macio