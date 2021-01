F1: Testes de Inverno poderão ser no Bahrein

O adiamento da ronda inaugural da época 2021 de F1 poderá levar à alteração dos testes de inverno.

Estavam previstos três dias de testes no circuito da Catalunha, com as equipas a torcerem o nariz à ida para o Bahrein antes da primeira prova. Com o adiamento cada vez mais provável da corrida da Austrália, Bahrein poderá ser o palco da jornada inaugural e nesse cenário as equipas já deverão concordar com a realização dos testes na pista barenita.

Os testes serão provavelmente ser mudados para 12-14 de Março, em vez de 2-4 de Março, dando às equipas uma semana extra para se preparar, além de reduzir o tempo entre os testes e a primeira corrida para pouco mais de uma semana, o que é tempo suficiente para que o segundo carro e o resto do staff cheguem a tempo.

Não se chegou a acordo, mas a proposta foi apresentada às equipas com uma reação geralmente positiva. Espera-se que, caso a confirmação oficial do adiamento de Melbourne chegue nos próximos dias, estes planos alternativos serão postos em prática.