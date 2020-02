F1, Testes de Barcelona: Sebastian Vettel o mais rápido da manhã

Sebastian Vettel foi o homem mais rápido da sessão da manhã no quinto dia de testes no circuito de Barcelona. O piloto da Ferrari mostrou um pouco mais do potencial do SF1000, numa manhã animada.

Com a pista molhada devido à chuva que caiu durante a noite, a primeira hora do dia foi calma, com poucas equipas a saírem para a pista. Os pneus intermédios eram de uso “obrigatório”, dadas as condições, e as primeiras voltas serviram apenas para sentir o pulso às máquinas em piso molhado.

Na segunda hora já vimos mais trabalho a sério, com as habituais grelhas de sensores a aparecerem. Mas demorou pouco tempo até vermos o ritmo aumentar e os tempos a cair. Ao mesmo tempo também víamos várias saídas de pista. António Giovinazzi foi o primeiro a ir parar à gravilha, seguido de Valtteri Bottas e Max Verstappen, que teve menos sorte e ficou preso na caixa de gravilha. Também Sebastian Vettel teve uma saída de pista na ultima hora, numa altura em que tinha o melhor registo do dia. Já pudemos ver um pouco mais do que o Ferrari é capaz de fazer e aproximou-se dos melhores tempos feitos durante os testes de inverno, com as borrachas mais macias (melhor tempo até agora é o de Bottas – 1:15:732). Nicholas Latifi, Lando Norris e Max Verstappen completaram o top5.

Espera-se que durante a tarde os tempos baixem ainda mais pois com apenas mais um dia e meio de testes, as equipas quererão revelar um pouco mais do seu potencial e entender até onde as máquinas podem chegar.

Segue-se a pausa de uma hora antes do regresso às atividades de pista.

Another spin at Turn 5 🚨



Vettel is the latest driver to go off after testing the limits #F1 #F1Testing pic.twitter.com/z5j5LFVCNm — Formula 1 (@F1) February 27, 2020