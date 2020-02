F1, Testes de Barcelona: Valtteri Bottas o mais rápido no último dia de testes

Valtteri Bottas acabou o último dia de testes em Barcelona com o tempo mais rápido, fazendo uma volta ao circuito de Barcelona em 1:16.196s. Na segunda posição ficou Max Verstappen, que apesar de ter tentado melhorar a sua marca nos últimos cinco minutos não conseguiu, ficando com um tempo de 1:16.269s (+0.073s).

Daniel Riccardo, que esteve de manhã no Renault, acaba o dia com o terceiro tempo mais rápido, gastando mais 0.080s que Bottas. Charles Leclerc não melhorou o seu melhor tempo (1:16.360s – na parte da manhã) e termina assim o dia na quarta posição, mas, foi o piloto que rodou mais neste último dia de testes, completando 177 voltas ao circuito de Barcelona.

Lewis Hamilton terminou na quinta posição, após ter, tal como Ricciardo de manhã, concentrado os seus esforços em simulações de corrida. Hamilton fez a sua melhor volta em 1:16.410s, completando 90 voltas.

Esteban Ocon levou o Renault até à sexta posição, com um tempo de 1:16.433s. Sergio Pérez (7º+0.438s), Carlos Sainz (8º+0.624s), George Russell (9º+0.675s), Daniil Kvyat (10º+0.718s) e Kimi Raikkonen (12º+1.219s) foram, juntamente com Leclerc, os pilotos que completaram mais do que 100 voltas ao circuito de Barcelona, no último dia de teste de pré-temporada.

Kevin Magnussen esteve no Haas na parte da tarde, mas, teve problemas de embraiagem e só conseguiu sair das boxes mesmo no fecho da sessão, tendo conseguido melhorar o seu tempo, ultrapassando Alexander Albon pela 14º posição. O dinamarquês foi o que fez menos voltas, com 25.