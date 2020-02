F1, Testes de Barcelona: Valtteri Bottas bate tempo de Daniel Ricciardo

Valtteri Bottas é o piloto com o tempo mais rápido no último dia de testes de pré-temporada em Barcelona. O finlandês da Mercedes colocou um crono de 1:16.196s, batendo assim o tempo de Daniel Ricciardo, efetuado esta manhã.

Max Verstappen, que está a fazer a sessão da tarde em Barcelona, encontra-se na quarta posição, com um tempo de 1:16.384s, com os compostos C3 ‘calçados’ no Red Bull.

Esteban Ocon, que tal como Verstappen está no Renault na parte da tarde, também melhorou o seu tempo e encontra-se na sexta posição, com um tempo de 1:16.433s.