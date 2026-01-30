F1, Testes de Barcelona: Último dia do shakedown com sete carros em pista na 1ª hora
As equipas preparam-se para abandonar Barcelona, depois de uma semana de testes intensa. Esta sexta marca o último dia de preparação, antes de fazerem as malas para o Bahrein, onde farão dois testes de três dias.
Na primeira hora do dia, tivemos sete equipas em pista: Audi, Cadillac, Haas, Ferrari, Red Bull e Alpine começaram os trabalhos cedo, enquanto a McLaren demorou mais um pouco a ir para a pista. De recordar que ontem tiveram um problema com o sistema de fornecimento de combustível. A Aston também teve problemas, tendo acumulado apenas 5 voltas no radical AMR26, primeira criação de Adrian Newey na Aston, mas Alonso já terá ido para a pista esta manhã.
🚨AMR26 Alonso 🚨
Imagen de la vuelta de instalación que ha dado antes de volver a Boxes 👍#AstonMartinF1 #FernandoAlonso #F1Testing pic.twitter.com/F6YIimAFSF
— MRO (@MRO91978658) January 30, 2026
🇪🇸 Fernando Alonso se sube por primera vez al Aston Martin
🟢 Ya está en pista con su AMR26 de negro pic.twitter.com/XZX0Mmlm3c
— Motorsport.com España (@es_Motorsport) January 30, 2026
