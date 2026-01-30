Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
F1, Testes de Barcelona: Último dia do shakedown com sete carros em pista na 1ª hora

As equipas preparam-se para abandonar Barcelona, depois de uma semana de testes intensa. Esta sexta marca o último dia de preparação, antes de fazerem as malas para o Bahrein, onde farão dois testes de três dias.

Na primeira hora do dia, tivemos sete equipas em pista: Audi, Cadillac, Haas, Ferrari, Red Bull e Alpine começaram os trabalhos cedo, enquanto a McLaren demorou mais um pouco a ir para a pista. De recordar que ontem tiveram um problema com o sistema de fornecimento de combustível. A Aston também teve problemas, tendo acumulado apenas 5 voltas no radical AMR26, primeira criação de Adrian Newey na Aston, mas Alonso já terá ido para a pista esta manhã.

