F1, Testes de Barcelona: Tempo de Robert Kubica ainda é a referência

As equipas têm apenas uma hora até ao fim da sessãoo de hoje. A tabela de tempos não tem sofrido grandes alterações pois as equipas têm-se focado em stints longos e não em voltas rápidas. Apenas Kubica rodou com os pneus mais macios.

A tarde tem sido calma e as equipas têm rodado sem problemas, ao contrário da manhã onde tivemos duas bandeiras vermelhas. Apenas Max Verstappen fez um pião na última chicane, mas sem consequências.

Verstappen goes for a quick spin in sector three 🔃



He's back up to speed, and currently sixth-fastest#F1 #F1Testing pic.twitter.com/55evyOIOCb