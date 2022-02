F1, Testes de Barcelona: Suavidade na condução poderá ser nova moda | AutoSport

Com novos carros chegam novos desafios e os pilotos têm de aprender a lidar com as suas novas máquinas. E esta adaptação poderá fazer a diferença, pelo menos na primeira metade da época, com alguns pilotos a adaptarem-se mais cedo que outros. Segundo os relatos chegados de Barcelona, Max Verstappen é o exemplo perfeito dessa mudança.

Segundo Mark Hughes, num artigo do The Race, no dia de ontem tivemos uma versão completamente diferente de Verstappen. Se antes o neerlandês era mais agressivo na sua abordagem, especialmente em curvas mais lentas, ontem viu-se um Verstappen suave como nunca. Travando um pouco mais cedo, levando um pouco mais de velocidade para a curva, acelerando mais cedo também, mas sempre com movimentos suaves, no que Hughes considerou uma “versão extrema de Jenson Button”, piloto conhecido pela elegância na condução, com movimentos suaves no volante. Ora isso pode ser sinal que os pilotos habitualmente mais suaves na sua abordagem podem ter alguma vantagem e nesse capítulo George Russell é o piloto que vem à cabeça, sendo que o jovem piloto já foi várias vezes comparado com Button exatamente pela suavidade da sua condução.