F1, Testes de Barcelona: Stints longos continuam

As equipas têm-se focado nesta tarde em stints longos e simulações de corrida. Charles Leclerc, Max Verstappen e agora Valtteri Bottas “calçaram” os pneus mais duros e têm feitos muitas voltas até agora. Esteban Ocon ainda não foi para a pista e a Renault já perdeu a primeira hora desta tarde. Não se sabe qual o motivo para o atraso. Também George Russell ainda não foi para pista com a equipa a resolver ainda a falha que levou à paragem do carro a meio da sessão da manhã.

Tempos: