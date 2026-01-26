F1, Testes de Barcelona: Sete carros em pista e já com uma bandeira vermelha

Com duas horas de pista aberta para as equipas que decidiram usar esta primeira segunda-feira de testes, estão confirmadas sete equipas em pista. A Mercedes foi a primeira a sair das boxes, num sinal claro de confiança, a lembrar 2014, mas outras seis estruturas também estão a explorar os seus novos monolugares.

Além da Mercedes, Audi, Red Bull, Racing Bulls, Haas, Cadillac e Alpine estão no traçado catalão a acumular mais voltas. Da lista, faltam a Ferrari e a McLaren, que já tinham “avisado” que não estariam presentes no primeiro (e talvez no segundo) dia de testes, com a Aston Martin também a faltar à chamada, com rumores de atrasos devido ao chumbo nos testes de colisão da FIA, que motivou um atraso no programa. Quem não conta para esta semana é a Williams que não estará presente, com dificuldades no desenvolvimento do seu monolugar. Alguns rumores apontam para um peso excessivo, além das falhas nos testes de colisão, que poderão estar a comprometer as ambições da equipa para esta nova era.

A Alpine, que começa uma nova fase da sua história com a parceria com a Mercedes (fornecedora de unidades motrizes) foi a primeira a parar em pista, motivando as primeiras bandeiras vermelhas de 2026.