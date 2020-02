F1, Testes de Barcelona: Sergio Pérez termina manhã com melhor tempo

Sergio Pérez foi almoçar mais contente, tendo assinado o melhor tempo da manhã. A Racing Point continua a mostrar sinais positivos.

A manhã começou fria e com os pilotos a terem dificuldade a colocar temperatura nos pneus. Pierre Gasly fez um pião a baixa velocidade, numa altura em que testava os fluxos de ar. As primeiras voltas do dia são aproveitadas para colocar as grelhas com sensores que analisam a forma como ar se move no carro.

Os tempos foram caindo e Lewis Hamilton instalou-se no topo da tabela de tempos, no entanto o maior ponto de discussão passou a ser uma inovação no volante da Mercedes. Nos onboards, era visível uma mudança na posição do volante do piloto britânico. Pensa-se que poderá estar ligado a um controlo de altura ao solo ou de mudança no eixo dianteiro (é possível ver uma ligeira mudança nas rodas da frente do W11 quando o volante é movido para a frente ou para trás).

Este tema absorveu a atenção durante grande parte da manhã uma vez que em pista os pilotos foram acumulando voltas sem qualquer interrupção. Sergio Pérez foi o mais rápido a meio da manhã, mas foi destronado por Daniel Ricciardo que até perto do fim era o dono do melhor registo, mas nos último minutos, Sergio Pérez voltou a fazer o melhor tempo. O RP20 da Racing Point tem sido apontado como uma cópia do Mercedes e para já as performances em pista parecem animadoras.

A calma irá instalar-se no circuito de Barcelona na próxima hora e as 13, as máquinas voltam à pista.