F1, Testes de Barcelona: Sergio Pérez na frente

Quando falta uma hora para o final da sessão da manhã, Sergio Pérez continua na frente da tabela de tempos.

O mexicano assumiu a liderança da tabela no início da última hora e pouco tem acontecido desde então. Os carros continuam a dar voltas ao circuito de Barcelona, que ainda não viu uma interrupção desde ontem. Daniel Ricciardo é segundo e Alex Albon subiu para terceiro, ele que tem estado algo desconfortável no carro, com o assento ainda não completamente ao seu gosto.