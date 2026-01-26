F1, Testes de Barcelona: Segurança apertada, mas informações e imagens continuam a chegar

Já se sabia que a F1 ia ter muito cuidado com o acesso ao Circuito de Barcelona. Mas, apesar de todos os esforços, a informação continua a circular e as imagens continuam a chegar.

O primeiro teste coletivo da Fórmula 1 em Barcelona, realizado à porta fechada, está a decorrer sob fortes medidas de segurança, com vigilância apertada nas zonas exteriores ao circuito e várias pessoas a serem afastadas mesmo de áreas públicas.

Foto del Haas de Esteban Ocon girando en pista #F1Testing #F1 📸Bozhdaraj Qaz Albi pic.twitter.com/VkOCaLc8jR — Lucho Yoma (@LucianoYoma) January 26, 2026

Apenas um número restrito de pessoas ligadas à organização e às equipas pode entrar no circuito, incluindo profissionais responsáveis pela produção de conteúdos oficiais a distribuir pela Fórmula 1. Ainda assim, existem pontos exteriores a partir dos quais é possível vislumbrar partes do traçado.

Para contrariar essa possibilidade, a segurança intensificou patrulhas em vários locais. Segundo da The Race, jornalistas e fotógrafos foram afastados de uma colina fora do perímetro do circuito, após a chegada de uma viatura de vigilância, com a justificação de que qualquer vista sobre a pista é considerada propriedade da organização. Viaturas circularam repetidamente pelas estradas circundantes antes do início das atividades, e foi colocado um vigilante junto à curva 3 durante a primeira hora do teste.

Based on the live timings, it seems like Isack Hadjar has set the fastest lap in his Red Bull RB22 pic.twitter.com/8d7OxnhbXr — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) January 26, 2026

Ao longo da manhã, algumas vias periféricas foram encerradas para reforçar o controlo de acessos, numa operação que deverá prolongar-se durante toda a semana. No entanto, tem chegado com relativa facilidade informações sobre o que sucede em pista e há até um live timing que pode ser usado (com o uso de um software especifico) onde se podem encontrar todas as informações das sessões. Recordamos que até os tempos iriam ser alvo de censura. O interesse extremo tem impedido a F1 de conseguir o sigilio desejado.