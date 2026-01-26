F1, Testes de Barcelona: Segurança apertada, mas informações e imagens continuam a chegar
Já se sabia que a F1 ia ter muito cuidado com o acesso ao Circuito de Barcelona. Mas, apesar de todos os esforços, a informação continua a circular e as imagens continuam a chegar.
O primeiro teste coletivo da Fórmula 1 em Barcelona, realizado à porta fechada, está a decorrer sob fortes medidas de segurança, com vigilância apertada nas zonas exteriores ao circuito e várias pessoas a serem afastadas mesmo de áreas públicas.
Foto del Haas de Esteban Ocon girando en pista #F1Testing #F1
📸Bozhdaraj Qaz Albi pic.twitter.com/VkOCaLc8jR
— Lucho Yoma (@LucianoYoma) January 26, 2026
Apenas um número restrito de pessoas ligadas à organização e às equipas pode entrar no circuito, incluindo profissionais responsáveis pela produção de conteúdos oficiais a distribuir pela Fórmula 1. Ainda assim, existem pontos exteriores a partir dos quais é possível vislumbrar partes do traçado.
Para contrariar essa possibilidade, a segurança intensificou patrulhas em vários locais. Segundo da The Race, jornalistas e fotógrafos foram afastados de uma colina fora do perímetro do circuito, após a chegada de uma viatura de vigilância, com a justificação de que qualquer vista sobre a pista é considerada propriedade da organização. Viaturas circularam repetidamente pelas estradas circundantes antes do início das atividades, e foi colocado um vigilante junto à curva 3 durante a primeira hora do teste.
Based on the live timings, it seems like Isack Hadjar has set the fastest lap in his Red Bull RB22 pic.twitter.com/8d7OxnhbXr
— Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) January 26, 2026
Ao longo da manhã, algumas vias periféricas foram encerradas para reforçar o controlo de acessos, numa operação que deverá prolongar-se durante toda a semana. No entanto, tem chegado com relativa facilidade informações sobre o que sucede em pista e há até um live timing que pode ser usado (com o uso de um software especifico) onde se podem encontrar todas as informações das sessões. Recordamos que até os tempos iriam ser alvo de censura. O interesse extremo tem impedido a F1 de conseguir o sigilio desejado.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Pity
26 Janeiro, 2026 at 13:00
Hoje em dia é quase impossível um secretismo absoluto. As novas tecnologias, os drones, etc, ajudam a quebrar o sigilo, sem contar com os “passarinhos” que possam existir dentro das equipas, que segredam o que convém que se saiba. E nós agradecemos.