F1, Testes de Barcelona: Segundo dia morno, com apenas Ferrari e Red Bull em pista

Terminou o segundo dia de testes privados em Barcelona, nesta semana de “shakedown” da F1 na capital catalã. Se o primeiro dia foi repleto de interesse e de carros em pista, o segundo dia foi bem mais morno, com apenas a Ferrari e a Red Bull em pista.

Primeiro, deve-se destacar a chegada da Ferrari a este teste coletivo. Um dia depois do arranque da semana, a Scuderia chegou e deixou uma boa imagem. A unidades motrizes italianas já tinham dado boa conta de si ontem com as equipas cliente a realizarem muitas voltas, uma tendência que se manteve com o carro da casa-mãe.

Charles Leclerc foi o primeiro em pista e acumulou 64 voltas em pista, com a primeira metade da manhã com piso seco e a segunda metade já com piso molhado, da chuva que caiu no traçado catalão. As primeiras sensações de Leclerc foram positivas, apesar de reconhecer que nesta fase, apenas o trabalho de fiabilidade está em cima da mesa, com a performance a ficar para segundo plano. Leclerc terá feito o tempo de 1:20.844 como melhor registo.

The Prancing Horse stretches its legs in Barcelona! 🐎 Ferrari lap the Circuit de Barcelona-Catalunya for the first time this year 💨#F1 pic.twitter.com/xLPKEA7ahp — Formula 1 (@F1) January 27, 2026

Durante a tarde foi a vez de Lewis Hamilton “picar o ponto”. O campeão britânico cumpriu as primeiras voltas do teste, ainda teve uma breve passagem pela gravilha, mas sem consequências de maior. Terá terminado o teste com mais de 50 voltas feitas (56 segundo algumas fontes) e o melhor tempo de 1:32.872, bem longe dos registos de ontem. A meteorologia típica de inverno que se fez sentir em Barcelona e a pista molhada não ajudaram o britânico a fazer tempos mais animadores, se é que isso existe nesta fase.

🔵⚫️ Max Verstappen and the RB22 at the Circuit de Barcelona-Catalunya for the first time in 2026.#F1 #F1Testingpic.twitter.com/nGq4EhWWJm — 𝐀𝐅𝐂 🍿 (@TheLokiLad) January 27, 2026

A Red Bull foi a segunda equipa em pista, com as restantes a preferirem faltar a este dia. Max Verstappen assumiu o volante do novo RB22 e terá feito 27 voltas, com o melhor tempo a ser de 1:19.580. Verstappen ainda provocou uma breve bandeira vermelha, nada que atrasasse sobremaneira o programa da equipa. Durante a tarde foi a vez de Isack Hadjar voltar ao volante do carro, depois de ter feito o dia todo ontem. O jovem francês terá feito 1:31.891 com melhor marca e pouco mais de 50 voltas, antes de uma saída de pista na curva 14 já perto do final, encerrando prematuramente o dia para a equipa.

Amanhã deveremos ter mais ação em pista. A McLaren já confirmou que fará a estreia neste teste, com presença garantida quarta, quinta e sexta. A Red Bull, já com dois dias completados, terá apenas mais um dia pela frente. Quanto ao resto das equipas têm ainda dois dias de testes, com ausência da Williams já previamente confirmada.