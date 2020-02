F1, Testes de Barcelona: Sebastian Vettel lidera penúltimo dia

Sebastian Vettel foi o homem mais rápido do dia. O piloto da Ferrari fez o melhor tempo na sessão da manhã e nunca mais foi “desafiado”, mantendo o primeiro posto até ao fim do dia.

Com a pista molhada devido à chuva que caiu durante a noite, a primeira hora do dia viu pouca atividade no Circuito de Barcelona. Os pneus intermédios foram usados pela primeira vez para os pilotos sentirem o pulso às máquinas em piso molhado, mas apenas cinco carros saíram na primeira hora para a pista.

Na segunda hora já vimos mais trabalho e os tempos começaram a cair a bom ritmo. Ao mesmo tempo também víamos várias saídas de pista. António Giovinazzi foi o primeiro a ir parar à gravilha, seguido de Valtteri Bottas e Max Verstappen, que teve menos sorte e ficou preso na caixa de gravilha. Também Sebastian Vettel teve uma saída de pista na ultima hora, numa altura em que já tinha o melhor registo do dia, com as borrachas mais macias.

Bumping 💥 into 💥 the 💥 barriers



Antonio Giovinazzi surfed across the gravel during #F1Testing 🏄#F1 pic.twitter.com/qvivKSHcMr — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

A sessão da tarde foi dedicada a simulações de corrida para a grande maioria das equipas. A Mercedes demorou uma hora a regressar à pista e quando Lewis Hamilton tinha meia hora de trabalho e estava no meio de um stint longo, o motor desligou-se com um problema de pressão hidráulica, terminando prematuramente o dia para os Flechas de Prata. A Red Bull também alguns problemas durante a tarde.

Esperava-se que no final da tarde víssemos alguns tempos a cair com simulações de qualificação, mas tal não aconteceu.

🚩 RED FLAG 🚩



Lewis Hamilton's Mercedes grinds to a halt during #F1Testing #F1 pic.twitter.com/fX5o6jU5ma — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

O destaque do dia vai claramente para a Ferrari que fez o melhor tempo mas, as interrogações mantêm-se. Apesar de ter sido mais rápido do dia, Vettel ficou ainda muito longe do tempo de Valtteri Bottas na primeira semana (1:15:732). Assim, a Ferrari mostrou mais, mas ainda pouco, o que provoca alguma confusão pois Vettel afirmou que o carro deste ano é mais rápido, mas uma análise por alto mostra que o SF1000 parece estar longe do W11 da Mercedes e até do RB16 da Red Bull. Fica no ar a sensação de jogo escondido por parte da Ferrari. A Mercedes também é destaque pelos piores motivos. As falhas nos motores têm-se sucedido com a Williams a queixar-se hoje da falta de fiabilidade das unidades da Mercedes, algo que foi corroborado pela paragem de Lewis Hamilton na pista, apenas com 14 voltas dadas. A Mercedes admitiu antes dos testes que tinha tido alguns problemas com a fiabilidade o que parece confirmar-se. Será este o ponto fraco da equipa este ano?

⚠️ BEWARE: Turn 5 ⚠️



Bottas, Verstappen and Vettel all endured a trip across the gravel during #F1Testing #F1 pic.twitter.com/z0YjETHF3t — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

A Racing Point continua a impressionar e o ritmo de corrida mostrado hoje por Lance Stroll foi muito semelhante ao de Vettel, o que evidencia uma excelente base para o resto da época. Pierre Gasly fez o segundo tempo hoje e mostrou um pouco mais do Alpha Tauri, Nicholas Latifi conseguiu um lugar no top 5, tal como Lando Norris. O resto das equipas manteve o mesmo registo e curiosamente, nesta fase dos testes não é fácil estabelecer uma ordem.

Amanhã será o derradeiro dia para as equipas testarem soluções para a primeira prova do ano.