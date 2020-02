F1, Testes de Barcelona: Romain Grosjean quase provoca bandeira vermelha

Romain Grosjean teve uma saída de pista que danificou o seu monolugar, mas conseguiu trazer o carro para a garagem, evitando assim a mostragem de bandeiras vermelhas.

Ainda não foi desta que vimos bandeiras vermelhas no circuito de Barcelona, com a saída de pista de Grosjean. O francês conseguiu regressar às boxes mas os danos no seu VF20 irão exigir algum trabalho dos seus mecânicos.

A Mercedes já estacionou o seu carro por hoje e não aproveitará a última meia hora de hoje, devido a problemas elétricos. Entretanto Kimi Raikkonen fez o melhor tempo e está no topo da tabela: