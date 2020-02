F1, Testes de Barcelona: Robert Kubica foi o mais rápido da manhã

Robert Kubica terminou a manhã como o homem mais rápido da sessão. O piloto polaco aproveitou uma simulação de qualificação para se destacar.

A manhã começou com a Mercedes e a Ferrari a acumular voltas desde cedo, enquanto o resto das equipas usava a primeira hora para fazer testes de aerodinâmica.

Sebastian Vettel começou na frente da tabela, enquanto Robert Kubica, no Alfa Romeo teve um pequeno susto na última chicane do circuito de Barcelona, com um pião a baixa velocidade.

If you needed an indication of the chilly conditions… 🥶



Kubica gets crossed up at the chicane#F1 #F1Testing

Lance Stroll voltou a colocar o RP20 da Racing Point em destaque, fazendo o melhor tempo a meio da manhã, mais ou menos na mesma altura em que Vettel fez um pião que obrigou à mostragem de bandeiras vermelhas. O alemão foi capaz de trazer o SF1000 de volta à sua garagem, mas os comissários tiveram de limpar a pista que ficou cheia de gravilha.

🚩 RED FLAG 🚩



Seb slides through the gravel at Turn 8 😨



He returns to the pits, but there's gravel to be cleared#F1 #F1Testing

Nicholas Latifi também não teve uma manhã fácil com o seu FW43 a ficar parado na pista, com o que pareceu ser um problema hidráulico e que também obrigou a trabalho extra por partes dos comissários. Na semana passada a Williams teve problemas com a sua unidade motriz e se for novamente o caso, os engenheiros da Mercedes poderão começar a ficar preocupados.

🚩 Red flag is out again! 🚩



It's Williams new blood Nicholas Latifi this time, as his FW43 conks out going up the hill to Turn 9#F1 #F1Testing

Robert Kubica destacou-se já na parte final da sessão com o melhor registo, no que pareceu ser uma simulação de qualificação, com as borrachas mais macias.

Destaque para as poucas voltas da Red Bull e da Alpha Tauri, que apenas rodaram na última hora da sessão. A Red Bull justificou a ausência prolongada com um problema na suspensão traseira, enquanto a Alpha Tauri referiu um problema nas tubagens do monolugar como a justificação para a paragem. De salientar que ambas têm motores Honda e ambas negaram categoricamente que a paragem se deveu a problemas nos motores, embora o tempo para troca de uma unidade motriz seja mais ou menos três horas, o tempo que ambas as equipas demoraram a reparar os seus problemas. Ficam no ar algumas dúvidas se não seria mesmo um problema relacionado com os motores nipónicos, mas ambas regressaram à pista e começaram logo a acumular voltas e normalmente após uma troca de unidade motriz, as equipas fazem pelo menos uma volta de instalação.

Honing those skills in the pit lane 💪 #F1Testing

Alex Albon fez questão de compensar o tempo perdido e fez o segundo melhor tempo da manhã pouco depois de regressar à pista, enquanto Pierre Gasly fez o quarto melhor tempo.

Também a McLaren teve uma breve paragem que não afetou sobremaneira o seu programa fazendo muitas voltas de forma discreta, tal como a Renault que acumulou muitas voltas. A Ferrari apresentou algumas evoluções, nomeadamente uma asa traseira nova e algumas adições na asa dianteira, mas manteve o mesmo registo da semana passada.

A sessão começa daqui por uma hora com muitas trocas de pilotos.