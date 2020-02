F1, Testes de Barcelona: Robert Kubica com o melhor tempo do dia

Robert Kubica foi o homem mais rápido no primeiro dia de testes da segunda semana em Barcelona. O polaco fez o melhor tempo na sessão da manhã, mas ninguém pareceu interessado em fazer melhor.

O dia começou com a Mercedes e a Ferrari a acumular voltas desde cedo, enquanto o resto das equipas usava a primeira hora para fazer testes de aerodinâmica.

Sebastian Vettel começou na frente, mas Lance Stroll voltou a colocar o RP20 da Racing Point em destaque, fazendo o melhor tempo a meio da manhã, mais ou menos na mesma altura em que Vettel fez um pião que obrigou à mostragem de bandeiras vermelhas. O alemão foi capaz de trazer o SF1000 de volta à sua garagem, mas os comissários tiveram de limpar a pista que ficou cheia de gravilha.

🚩 RED FLAG 🚩



Seb slides through the gravel at Turn 8 😨



He returns to the pits, but there's gravel to be cleared#F1 #F1Testing pic.twitter.com/RmIeDZ47Wp — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

Nicholas Latifi também não teve uma manhã fácil com o seu FW43 a ficar parado na pista, com o que pareceu ser um problema hidráulico e que também obrigou a trabalho extra por partes dos comissários. Na semana passada a Williams teve problemas com a sua unidade motriz e se for novamente o caso, os engenheiros da Mercedes poderão começar a ficar preocupados.

Robert Kubica destacou-se já na parte final da sessão com o melhor registo, no que pareceu ser uma simulação de qualificação, com as borrachas mais macias.

A Red Bull e a Alpha Tauri apenas apareceram na pista na última hora da manhã. A Red Bull teve problemas na suspensão traseira e a Alpha Tauri demorou mais tempo a reparar uma fuga, mas desde as primeiras voltas mostraram-se competitivos.

Durante a tarde apenas Romain Grosjean manteve o lugar ao volante do monolugar da Haas, com todas as outras equipas a trocarem de pilotos. O foco esteve nos stints longos e as equipas acumularam mais dados. Foram poucas as mudanças na tabela de tempos na primeira metade da sessão e Kubica foi mantendo o melhor tempo. Max Verstappen fez o segundo melhor registo perto do final da sessão, tal como Sergio Pérez que melhorou o seu registo, subindo a terceiro.

Verstappen goes for a quick spin in sector three 🔃



He's back up to speed, and currently sixth-fastest#F1 #F1Testing pic.twitter.com/55evyOIOCb — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

A cinco minutos do fim o Red Bull de Verstappen apareceu parado em pista, ao mesmo tempo que o Alpha Tauri de Daniil Kvyat também parava em pista. No caso do holandês pareceu um problema no motor, que trancou as rodas traseiras. A sessão terminou assim mais cedo, sem mais mudanças na tabela de tempos.

Hoje o dia foi dedicado a stints longos e algumas simulações de corrida algo que se espera em força ver amanhã. Também amanhã será o dia em que a Ferrari irá aumentar a performance do seu motor e talvez mostrar um pouco mais do que tem feito até agora, mantendo-se muito discreta até ao momento. A Racing Point continua a impressionar, a McLaren e a Renault continuam a trabalhar bem mas de forma discreta, enquanto a Haas e a Alfa Romeo parecem ser as equipas com mais trabalho para chegar ao primeiros lugares do “campeonato B” e o tempo de Kubica não significa que a Alfa tem os mesmos argumentos que as favoritas do meio da tabela. A Red Bull e a Alpha Tauri começaram mal o dia mas mostraram bom andamento e o Red Bull parece ser a maior ameaça ao Mercedes que continua na mesma toada.

Amanhã os monolugares regressam a pista às oito da manhã para mais uma sessão de testes.





Nº de voltas :

Grosjean – 107

Bottas – 90

Hamilton – 89

Vettel – 84

Verstappen – 84

Perez – 84

Leclerc – 80

Ocon – 74

Kvyat – 61

Russell – 59

Norris – 57

Grosjean – 57

Ricciardo – 53

Raikkonen – 51

Latifi – 48

Sainz – 46

Stroll – 43

Albon – 29

Gasly – 25