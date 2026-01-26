F1: Testes de Barcelona: Ritmo interessante e muitas voltas completadas nas primeiras horas

Um dos motivos que levou ao secretismo nesta primeira semana de testes foi assegurar que as equipas tinham um ambiente privado para realizar as primeiras voltas, permitindo que sessões menos conseguidas não tivessem as repercussões mediáticas que uma sessão à porta aberta acarretaria. Mas as primeiras indicações são interessantes.

Com quatro horas de testes já realizados, o número de voltas por parte das sete equipas em pista é bastante positivo. A Haas já acumulou mais de 60 voltas, sendo a equipa que mais voltas conseguiu até agora, seguida da Mercedes (mais de 50 voltas). A Racing Bulls e a Red Bull têm pouco mais de quarenta voltas completadas individualmente. Alpine, Audi aproximam-se das 30 voltas e a Cadillac já ultrapassou essa meta.

Quanto aos tempos, Isack Hadjar tem a melhor marca, com 1:18.835, seguido de Kimi Antonelli (1:20.700) e Franco Colapinto (1:21.348). Liam Lawson também fez a sua melhor volta no segundo 21 e as restantes equipas estão no segundo 24, com a Audi apenas no segundo 25.

Se compararmos com o primeiro dia de 2014, quando os motores híbridos foram testados em conjunto pela primeira vez, os números de hoje são incomparavelmente melhores. A Ferrari foi a equipa que mais voltas completou, com 31, três equipas não completaram voltas e o melhor tempo foi no segundo 27, já perto do segundo 26.

What happened on the first day of testing in 2014, after hybrid engines were introduced for the first time? – Only 6 teams completed a timed lap – Ferrari was the team that completed the most laps, but with only 31 – 3 teams were unable to even get on the track (McLaren,… pic.twitter.com/SK7YbM9EVn — Holiness (@F1BigData) January 25, 2026

Mesmo comprando com 2022, apesar do número de voltas não ser ainda tão significativo (não esquecer que em 2022 os motores eram os mesmo, e apenas o conceito aerodinâmico foi repensado) o melhor tempo do dia foi no segundo 19.

Quanto ao número de bandeiras vermelhas, Liam Lawson acabou de elevar a contagem a três, depois de Franco Colapinto e Gabriel Bortoleto terem também ficado parados em pista. No entanto, pode não ser sinal de falta de fiabilidade e apenas as equipas a secarem os depósitos de combustível em pista para verificações de sensores e dos registos.