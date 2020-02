F1, Testes de Barcelona: Red Bull parada, Sebastian Vettel faz pião

No final da segunda hora de testes em Barcelona Lance Stroll tem o melhor tempo da sessão até agora. O piloto da Racing Point fez o melhor registo perto do final da hora sendo o primeiro a chegar ao segundo 17.

A Red Bull continua parada e apenas fez uma volta de instalação. A equipa diz que teve de retirar o fundo plano para substituir um componente. Para já a Red Bull está parada tal como a Alpha Tauri, o que pode levantar algumas suspeitas em relação à unidade motriz, pois as duas equipas com motores Honda estão paradas.

Também a McLaren parou agora e está a tirar o fundo plano para verificar os problemas e Sebastian Vettel acabou de fazer um pião a meio de uma volta rápida, o que atirou gravilha para a pista e provocou a primeira bandeira vermelha do dia.

