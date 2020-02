F1, Testes de Barcelona: Recomeçam os trabalhos em pista

Recomeçam os trabalhos no Circuito de Barcelona e os carros têm luz verde para regressar à pista. Espera-se que esta tarde as equipas se foquem em simulações de qualificação e de corrida, já para últimas os preparativos para a primeira prova do ano. Eis a lista de pilotos para esta tarde:

Hamilton

Vettel

Albon

Norris

Ricciardo

Gasly

Stroll

Giovinazzi

Magnussen

Latifi