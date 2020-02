F1, Testes de Barcelona: Racing Point continua a impressionar

Falta uma hora para o final da sessão da tarde, no quinto dia de testes, no Circuito de Barcelona e a grande maioria das equipas fez simulações de corrida.

A Racing Point continua a impressionar e apresentou um ritmo muito semelhante ao da Ferrari. Lance Stroll apresentou um andamento ao mesmo nível do de Sebastian Vettel, o que mostra bem o potencial do RP20. Do lado da Mercedes, o dia parece ter terminado, depois de Lewis Hamilton ter ficado parado em pista na segunda hora do testes, no que parece ser um problema na unidade motriz. Também a Red Bull tem tido alguns problemas, com Alex Albon a não conseguir fazer a simulação de corrida pretendida, tendo passado algum tempo na box da equipa.

No que diz respeito a tempos, não vimos grandes mudanças mas depois das simulações de corridas, talvez as equipas façam simulações de qualificação na última hora.

Tempos: