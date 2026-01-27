F1, Testes de Barcelona: Primeiras impressões positivas

Os primeiros testes dos novos monolugares de Fórmula 1 em Barcelona deram o primeiro vislumbre do que poderemos ter ao longo desta época. Numa fase em que tudo é novidade e muito há a aprender, as primeiras impressões podem enganar, mas, no geral, foram positivas. Apesar de ainda ser cedo para conclusões definitivas, há um consenso transversal: estes F1 são diferentes, mas há potencial.

Para Franco Colapinto, a transição é clara, mas não dramática. “É muito diferente, mas no fim de contas continua a ser um carro de corridas.” Uma visão pragmática que contrasta com a de Sergio Pérez, que foi mais longe na avaliação do impacto da nova regulamentação. O mexicano não teve dúvidas: “São muito diferentes do que estamos habituados e ainda é muito cedo. Na minha opinião, esta foi a maior mudança de regulamento que tive na minha carreira.” Uma declaração que ajuda a perceber a dimensão do desafio técnico que as equipas enfrentam.

George Russell também sublinhou a necessidade de reaprendizagem ao volante, embora com uma nota positiva. “São bastante diferentes para nós como pilotos, mas quando te familiarizas com eles, conduzi-los é bastante intuitivo.” Algumas das maiores alterações parecem estar ligadas à unidade motriz e ao comportamento aerodinâmico. Andrea Kimi Antonelli explicou que, apesar do carro ser agradável de guiar, exige maior precisão. “A unidade motriz é um pouco diferente da do ano passado; requer mais controlo, mas é algo que se consegue gerir.”

Gabriel Bortoleto destacou a aceleração à saída das curvas como um dos pontos mais marcantes. “É muito diferente, mas não é de outro mundo. Ao sair da curva, há muita velocidade e nota-se o quão potente é.” Já Valtteri Bottas focou-se na condução em alta velocidade. “Há muita diferença. A pilotagem é diferente, há menos carga nas curvas rápidas.” Uma observação que poderá ter impacto direto nos estilos de pilotagem e na forma como cada equipa acerta os seus carros para corrida.

Enquanto alguns se mostraram cautelosos, outros viram oportunidades. Esteban Ocon descreveu os novos carros como exigentes. “São muito diferentes, muito complicados. Mas espero que sejam igualmente complicados para todos.” Liam Lawson admitiu ainda estar em fase de adaptação. “Ainda não o assimilei completamente. É muito, muito diferente.” Por outro lado, Isack Hadjar apresentou talvez a perspetiva mais otimista de todas. “São mais previsíveis e simples do que a geração anterior. O piloto tem mais protagonismo.” Uma frase que entusiasma os fãs que defendem uma Fórmula 1 onde o talento ao volante volta a ter peso decisivo.

Há pontos importantes que merecem ser salientados. Já se percebeu que a exigência técnica dos carros será maior, mas as novas dimensões e a nova filosofia do carro parecem permitir que os pilotos estejam mais sob controlo e, por isso, sejam mais decisivos. Há esperança nas declarações de Hadjar. Carros mais previsíveis podem permitir que os pilotos possam extrair mais dos carros. A geração anterior, com o peso e com o tamanho dos carros, implicava que quando o carro fugia, era muito difícil conseguir recuperar. Com estes carros, um pouco mais leves e ágeis, poderá haver mais margem e com isso, os pilotos poderão ir mais ao limite. Ainda é muito cedo para tirar conclusões, mas o espírito geral parece ser positivo.