F1, Testes de Barcelona: Poucas voltas para a McLaren e Alpine | AutoSport

A segunda hora da sessão da tarde manteve a toada do resto do dia. Algumas equipas continuam a acumular voltas, enquanto outras parecem estar com mais alguns problemas. A McLaren fez pouco mais de 30 voltas até agora, o que é pouco olhando para a média de voltas feita em Barcelona. Também a Alpine parece estar com problemas com muito trabalho dos mecânicos, com Fernando Alonso apenas com 13 voltas em seu nome. Também Pietro Fittipaldi fez poucas voltas (17). Lance Stroll tem rodado pouco, e a Ferrari também trabalhou mais demoradamente no seu carro. No que diz respeito a tempos, não há muitas novidades e mantém-se tudo aproximadamente na mesma.

Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3 – 64 voltas Albon, Williams, 1m35.070s, C4 – 81 Vettel, Aston Martin, 1m35.706s, C3 – 39 Gasly, AlphaTauri, 1m35.819s, C3 – 62 Perez, Red Bull, 1m36.247s, C2 – 118 Bottas, Alfa Romeo, 1m36.279s, C3 – 28 Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3 – 62 Russell, Mercedes, 1m36.553s, C3 – 17 Sainz, Ferrari – 1m36.687s, C2 Prototype – 17 Ocon, Alpine, 1m36.768s, C2 – 42 Zhou, Alfa Romeo, 1m37.164s, C3 – 54 Norris, McLaren, 1m37.580s, C2 – 30 Stroll, Aston Martin, 1m37.861, C2 – 17 Alonso, Alpine, 1m39.437s, C2 – 13 Fittipaldi, Haas, 1m41.574s, C2 – 17