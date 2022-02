F1, Testes de Barcelona: Poucas mudanças no topo da tabela, no fim da primeira hora da tarde | AutoSport

Terminou a primeira hora da sessão da tarde e vimos poucas mudanças no topo da tabela de tempos. Daniel Ricciardo continua no topo com o melhor tempo, enquanto as equipas vão acumulando voltas. Gunayu Zhou já tem mais de 15 voltas completadas e deverá depressa ultrapassar o número de voltas feitas pelo seu colega de equipa, Valtteri Bottas. Charles Leclerc, George Russell, Zhou e Sebastian Vettel fizeram as primeiras voltas do dia.

Ricciardo, McLaren, 1m20.355s, C3 – 70 voltas Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71 Gasly, AlphaTauri, 1m20.764s, C3 – 83 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47 Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 15 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21 Perez, Red Bull, 1m22.412s, C2 – 38 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40 Ocon, Alpine, 1m23.280s, C2 – 76 Leclerc, Ferrari, 1m23.565s, C3 – 8 Russell, Mercedes, 1m24.023s, C2 – 10 Zhou, Alfa Romeo, 1m24.942s, C3 – 17 Vettel, Aston Martin, 1m24.459s, C2 – 19