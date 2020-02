F1, Testes de Barcelona: Poucas mudanças na primeira hora

Foram poucas as mudanças na primeira hora da sessão da tarde no circuito de Barcelona. Valtteri Bottas continua com o melhor tempo do dia.

A mudança mas significativa foi a entrada de Lewis Hamilton na tabela de tempos tendo, para já, o terceiro tempo do dia. O campeão em título prepara assim o ataque ao sétimo título, tentando igualar o recorde de Michael Schumacher.

Daniel Ricciardo ainda não foi para a pista com a equipa a trabalhar no carro.

Eis os tempos até agora: