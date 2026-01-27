F1, Testes de Barcelona: Pista molhada para Leclerc e Verstappen
Max Verstappen e Charles Leclerc continuaram com os trabalhos apesar da chuva que caiu no início da segunda hora de testes desta manhã. Com condições mais difíceis, segundo a Soymotor, Leclerc rodou no segundo 46 com pneus de chuva, depois da descarga significativa que se abateu sobre o circuito catalão.
A Ferrari e a Red Bull mantém-se em pista, com a McLaren ainda na dúvida se vai hoje para a pista, o que parece cada vez menos provável, sendo que quase meio-dia de trabalho já se esgotou.
Charles Leclerc regresando al box. #F1Testing #Ferrari #F1
📹[@robertofunoat ]pic.twitter.com/QvVuKus8py
— Lucho Yoma (@LucianoYoma) January 27, 2026
⏱️| El tiempo de Charles en mojado fue de 1:46.000, después de 4 vueltas.
Solo estarían girando él y Max VERSTAPPEN #F1 #F1Testing
pic.twitter.com/emdGzcqipg https://t.co/tzQX8BKQ6j
— Ferrari AR (@Ferrari_com_ar) January 27, 2026
Max Verstappen driving the RB22 in wet conditions pic.twitter.com/VCPePRYvcv
— RBR Daily (@RBR_Daily) January 27, 2026
