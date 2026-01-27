F1, Testes de Barcelona: Pista molhada para Leclerc e Verstappen

Max Verstappen e Charles Leclerc continuaram com os trabalhos apesar da chuva que caiu no início da segunda hora de testes desta manhã. Com condições mais difíceis, segundo a Soymotor, Leclerc rodou no segundo 46 com pneus de chuva, depois da descarga significativa que se abateu sobre o circuito catalão.

A Ferrari e a Red Bull mantém-se em pista, com a McLaren ainda na dúvida se vai hoje para a pista, o que parece cada vez menos provável, sendo que quase meio-dia de trabalho já se esgotou.

⏱️| El tiempo de Charles en mojado fue de 1:46.000, después de 4 vueltas. Solo estarían girando él y Max VERSTAPPEN #F1 #F1Testing