F1: Testes de Barcelona: Pista ainda molhada

A chuva que caiu durante a noite afetou a primeira hora do testes de hoje, com o asfalto ainda molhado. Apenas cinco equipas foram para a pista com os pneus intermédios enquanto as restantes esperam por um asfalto um pouco mais seco. Valtteri Bottas é o mais mais rápido neste momento:

1 Bottas Mercedes 1m28.910s 2 Giovinazzi Alfa Romeo 1m32.076s 3 Vettel Ferrari 1m35.860s 4 Ocon Renault 1m40.059s Verstappen Red Bull Norris McLaren Stroll Racing Point Gasly AlphaTauri Magnussen Haas Latifi Williams