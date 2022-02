F1, Testes de Barcelona: Pilotos confirmam que é possivel seguir mais de perto | AutoSport

Um dos objetivos dos novos regulamentos parece ter sido atingido. É possível seguir mais de perto os carros. Vimos em Barcelona alguns ensaios, com pilotos a seguirem de perto adversários, numa espécie de primeiro ensaio para o que serão as corridas e o feedback tem sido positivo.

Apesar do efeito de cone de aspiração ser muito menor, como referiram George Russell e Lando Norris, ambos confirmaram que é possível seguir mais de perto, visão partilhada por Chalres Leclerc que fez uma avaliação curiosa:

“É bastante interessante. Se estamos três segundos a um segundo atrás do carro , podemos realmente seguir mais de perto”, explicou o monegasco. “Depois de um segundo a cinco décimos, direi que é semelhante à sensação que tive no ano passado. De cinco décimos para extremamente perto, então é muito melhor do que no ano passado. É agradável, é interessante. Terei de dar mais umas voltas atrás de um carro, mas por agora parece-me bem”.

Max Verstappen confirmou a maior facilidade em seguir outros carros:

“Tenho seguido alguns carros e parece que é um pouco mais fácil”, disse o neerlandês. “Pelo menos não se tem a estranha perda de apoio aerodinâmico, que resulta em muita subviragem ou enorme sobreviragem. Claro que não espero que esse efeito vá totalmente embora e que se possa seguir no difusor traseiro sem problemas, devido às velocidades que ainda estamos a fazer num carro de F1, mas tudo parece um pouco mais sob controlo. Os carros estão bem”.