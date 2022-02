F1, testes de Barcelona: Pilotos com curva de aprendizagem ‘acentuada’ | AutoSport

Há quase sempre surpresas, ainda mais numa mudança tão radical quanto a que existiu este ano. Um dos problemas identificados pelos pilotos é a falta de visibilidade, e a causa são as novas rodas de 18 polegadas, que estreitam a linha de visão. A visibilidade há muito que não é perfeita num F1, graças à posição baixa dos pilotos e tendo em conta todas as partes integrantes do carro, como os espelhos retrovisores laterais, e mais recentemente o Halo. Daniel Ricciardo diz que vai ser preciso algum tempo de adaptação: “Há sempre ângulos mortos no carro, por isso é preciso usar muito da sua intuição também quando se está a rodar lado a lado. Mas penso que isso cria a arte de bem batalhar em pista. Usamos o nosso instinto para levar a cabo uma manobra ou nos defendermos doutra.

Quanto à visibilidade, será necessário um pouco mais de tempo para nos adaptarmos, especialmente nos primeiros dias de corrida em 2022, mas talvez depois de um par de corridas, já não o sentimos tanto” disse o piloto da McLaren.