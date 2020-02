F1, Testes de Barcelona: Pierre Gasly tem saída de pista

O dia começou com um susto para Pierre Gasly. O piloto francês fez um pião nas primeiras voltas do dia, numa altura em que fazia testes de fluxo de ar a baixa velocidade. Nesta fase do dia, em que a temperatura é baixa e não é possivel colocar temperatura nos pneus, as equipas testam o fluxo de ar em pista para verificar a correlação com os dados do túnel de vento.

Um pequeno susto para o francês que no ano passado começou mal a época com duas saídas de pista nos testes: