F1, Testes de Barcelona: Pierre Gasly foi o primeiro a chegar às 100 voltas | AutoSport

Gasly tem colecionado voltas a bom ritmo e foi o primeiro piloto a chegar às 100 voltas. Daniel Ricciardo, que continua no topo da tabela de tempos, está também cada vez mais perto de chegar à marca das 100 voltas. Há boas notícias para a Alfa Romeo e Gunayu Zhou ultrapassou as 40 voltas, fazendo mais voltas do que Robert Kubica e Valtteri Bottas ontem.

Tempos até agora: