F1, Testes de Barcelona: Oscar Piastri é o mais rápido à entrada para a segunda hora

Apesar de termos oito equipas em pista, o número de voltas não é impressionante, mas deverá melhorar significativamente ao longo do dia. Para já, segundo as informações que vão chegando de Barcelona, Oscar Piastri segue como melhor tempo (1:17.446) ainda longe do 1m16.641s que George Russell rubricou ontem.

Piastri terá 8 voltas completadas, contra 17 de Max Verstappen e oito de Fernando Alonso, com Pierre Gasly, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc e Valtteri Bottas a terem voltas de instalação apenas.