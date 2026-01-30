F1, Testes de Barcelona: Oscar Piastri é o mais rápido à entrada para a segunda hora
Apesar de termos oito equipas em pista, o número de voltas não é impressionante, mas deverá melhorar significativamente ao longo do dia. Para já, segundo as informações que vão chegando de Barcelona, Oscar Piastri segue como melhor tempo (1:17.446) ainda longe do 1m16.641s que George Russell rubricou ontem.
Piastri terá 8 voltas completadas, contra 17 de Max Verstappen e oito de Fernando Alonso, com Pierre Gasly, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc e Valtteri Bottas a terem voltas de instalação apenas.
🔥 Tenemos el último tiempo de FERNANDO ALONSO
⏱️ 1'22''889 y sigue a velocidad limitada, NO está tirando en recta#F1 #F1Testing pic.twitter.com/frrGmB2c50
— SoyMotor.com (@SoyMotor) January 30, 2026
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI