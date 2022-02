F1, Testes de Barcelona: Os primeiros tempos do segundo dia | AutoSport

Já temos os primeiros tempos do dia. Pierre Gasly lidera a tabela com o modesto registo de 1:31.790 seguido de Carlos Sainz e Alex Albon. Recordamos que o melhor tempo de ontem foi de Lando Norris, o primeiro piloto a chegar ao segundo 19 no primeiro dia de testes.

Tempos até agora:

Gasly, AlphaTauri, 1m31.790s, C4 – 6 voltas

Sainz, Ferrari, 1m41.116s, C2 – 5 voltas

Albon, Williams, 1m48.444s, C2 – 3 voltas

Ricciardo, McLaren, sem tempo – 3 voltas

Ocon, Alpine, sem tempo – 2 voltas

Stroll, Aston Martin, sem tempo – 4 voltas

Schumacher, Haas, sem tempo – 1 voltas