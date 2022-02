F1, TESTES DE BARCELONA: OS PILOTOS PARA O SEGUNDO DIA | AutoSport

O último dia do primeiro teste conjunto da Fórmula 1 está prestes a iniciar-se. Um dia que deve ser dedicado a testar os dez monolugares em piso molhado, possivelmente artificialmente e durante algum tempo. De resto, as equipas vão continuar a trabalhar no seu programa delineado para estes 3 dias.

Todos os 20 pilotos principais das equipas vão estar ao volante durante o dia, conforme pode confirmar na imagem seguinte: