F1, Testes de Barcelona: Os pilotos em pista
Apesar das fortes restrições à divulgação de informação, têm chegado de Barcelona muita informação relativa a esta manhã de testes privados.
Pouco depois das 9h00 locais (8h em Portugal), a Mercedes abriu oficialmente a pista, com Kimi Antonelli ao volante, sendo seguida pelo Audi de Gabriel Bortoleto e pelo Alpine de Franco Colapinto.
Também entraram em ação Isack Hadjar, no Red Bull, Liam Lawson ao volante do Racing Bulls, Esteban Ocon no Haas e Valtteri Bottas no Cadillac. Nas primeiras voltas do dia, a Mercedes destacou-se pelo volume de voltas, completando quase o dobro do segundo carro mais ativo. Antonelli começou gradualmente a aumentar o ritmo, dando indicações de que poderia liderar a tabela de tempos provisória. Haas e Audi, que já tinham efetuado shakedowns prévios — em Fiorano e Barcelona, respetivamente — também acumularam quilometragem significativa, ao passo que as restantes equipas presentes se limitaram, para já, a curtas séries de voltas.
Colapinto y Bortoleto girando en pista #FrancoColapinto #Audi #F1Testing #F1
📹 [ @ekaitzgilf1 ]pic.twitter.com/IaEzTSiumE
— Lucho Yoma (@LucianoYoma) January 26, 2026
