F1, Testes de Barcelona: O “truque” da Mercedes

A Mercedes é conhecida por usar soluções engenhosas e talvez um desses truques tenha sido descoberto já no segundo dia de testes.

Nas imagens onboard de Lewis Hamilton, podemos ver a posição do volante a mudar. Pode ver-se o piloto a puxar e empurrar o volante dependendo se está numa zona de curva ou em reta. Ainda não há certezas do que este truque pode fazer mas parece que há aqui uma novidade que será investigada pelos adversários.

But this is currently the most interesting talking point of the morning, watch Hamilton pull the steering wheel towards him and then watch the front tyres… #F1 #F1Testing https://t.co/0QT52M01Ib