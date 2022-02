F1, Testes de Barcelona: O efeito oscilatório apanhou as equipas de surpresa | AutoSport

Não se pode dizer que os novos carros tenham tido uns primeiros dias suaves. Aliás, a forma como se têm apresentado em pista tem sido pouco suave, dados os ressaltos que os pilotos têm sentido. O chamado efeito “porpoising” ou, à falta de melhor tradução, efeito oscilatório tem dado dores de cabeça.

Porpoising um termo inglês que se refere ao movimento que os botos (golfinhos, baleias) fazem quando estão no mar, mergulhando e voltando à tona. Nos carros, isso nota-se como uma espécie de ressalto que vai acontecendo na frente e na traseira do carro, numa espécie de movimento de embalar, mas muito mais violento, como é de esperar. Isso deve-se à força descendente que é criada pelo fundo dos carros. Com o efeito Venturi mais pronunciado nestes carros, o fundo cria muito mais força descendente. Acontece que nas retas, o fundo cria o máximo de downforce (dada a velocidade), o que empurra o carro contra o asfalto. Mas esse movimento faz com que o fluxo de ar no fundo do carro seja interrompido momentaneamente, o que faz o carro “levantar”, para logo a seguir ser novamente “puxado” contra o asfalto, quando o fluxo de ar volta a criar downforce.

Este era um problema comum nos carros com efeito solo dos anos 80 e que regressou este ano. As equipas dizem que estavam cientes do problema, mas que não contavam que fosse tão pronunciado.

“Penso que a maioria de nós pelo menos subestimou o problema”, disse Mattia Binotto. “Quando se está a afinar estes carros com efeito solo, a situação é diferente. É um processo de aprendizagem”, acrescentou ele. “Penso que resolvê-lo pode ser bastante simples. Devemos tentar evitar o ressalto, aproveitando ao máximo o desempenho do carro. Tenho a certeza de que, a dada altura, a equipa chegará à solução. Quanto tempo vai demorar? Os que lá chegarem mais cedo terão vantagem no início da época“, admitiu ele.

A solução mais simples é levantar um pouco mais o carro, mas com isso perde-se a força do efeito solo. Assim é preciso encontrar a solução certa para evitar os ressaltos. Afinal o grande desafio para este arranque de época não são os pneus, ou os travões, ou o peso.