F1, Testes de Barcelona: Número de voltas continua a aumentar

A tarde continua calma, com muitas voltas dadas pelas equipas, com stints longos. Não temos visto grandes mudanças na tabela de tempos, uma vez que as equipas não estão focadas nesta fase em fazer baixar os tempos.

Nº de voltas dadas:

Hamilton – 89

Vettel – 84

Grosjean – 72

Kubica – 53

Ricciardo – 53

Latifi – 48

Bottas – 47

Sainz – 46

Perez – 45

Stroll – 43

Verstappen – 43

Leclerc – 42

Albon – 29

Norris – 26

Gasly – 25

Kvyat – 25

Russell – 21

Raikkonen – 21

Ocon – 9

Tempos: