F1, Testes de Barcelona: Nicholas Latifi parado na pista

Segunda bandeira vermelha da sessão foi mostrada, com Nicholas Latifi a ficar parado no meio da pista, com o que parece ser um problemas hidráulico. O piloto da Williams não conseguia fazer qualquer passagem de caixa, encostou o carro e a sessão está agora interrompida.

Do lado da Red Bull, a equipa explicou que o motivo para não terem ido para a pista esta manhã está relacionado com trabalhos na suspensão traseira, enquanto a Alpha Tauri referiu um tubo solto cuja reparação é complicada. A Red Bull deverá estar prestes a sair e a Alpha Tauri deverá fazer a última hora da manhã. Ambas foram peremptórias em negar problemas com a unidade motriz.